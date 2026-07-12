Missili fai da te e riarmo accelerato | perché l’Asia non si fida più degli Usa

Notizia in breve

Negli ultimi giorni, in Asia si registrano crescenti preoccupazioni riguardo all’aumento di missili fatti in casa e a un riarmo accelerato. Le tensioni tra alcuni paesi della regione e la Cina sono aumentate, portando a una sfiducia crescente nei confronti degli Stati Uniti. Recentemente, il segretario alla Difesa statunitense ha sottolineato l’importanza per gli alleati di aumentare la spesa militare e rafforzare la deterrenza contro Pechino. La regione sembra adottare un atteggiamento più autonomo rispetto al passato.