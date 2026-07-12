Missili fai da te e riarmo accelerato | perché l’Asia non si fida più degli Usa

Da it.insideover.com 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Negli ultimi giorni, in Asia si registrano crescenti preoccupazioni riguardo all’aumento di missili fatti in casa e a un riarmo accelerato. Le tensioni tra alcuni paesi della regione e la Cina sono aumentate, portando a una sfiducia crescente nei confronti degli Stati Uniti. Recentemente, il segretario alla Difesa statunitense ha sottolineato l’importanza per gli alleati di aumentare la spesa militare e rafforzare la deterrenza contro Pechino. La regione sembra adottare un atteggiamento più autonomo rispetto al passato.

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Qualche settimana fa il segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth era stato chiaro: gli alleati asiatici degli Usa devono aumentare la loro spesa militare e rafforzare la deterrenza nei confronti della Cina. In occasione dell’ultimo Shangri-La Dialogue, andato in scena a Singapore alla fine di maggio, l’alto funzionario americano ha spiegato che un simile processo è essenziale per impedire che una singola potenza domini l’ Indo-Pacifico. Dietro l’avvertimento di Hegseth c’è però tanto altro. Washington punta ad affidare la sicurezza regionale ai governi locali, evitando di impegnare tutte le proprie risorse militari inviandole... 🔗 Leggi su It.insideover.com

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