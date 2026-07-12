Misano in centro raddoppiano i parcheggi Ora giro di vite sulla sosta selvaggia agli impianti sportivi

A Misano, i parcheggi nel centro sono stati raddoppiati dopo la riorganizzazione della viabilità interna. Ora si interviene sulla sosta nelle vie esterne al centro storico, con un giro di vite contro la sosta selvaggia agli impianti sportivi. Le autorità hanno individuato alcune criticità nelle zone periferiche, dove si intensificheranno i controlli per limitare le soste irregolari. La modifica mira a migliorare la fruibilità dei parcheggi e a regolare meglio la circolazione.

Misano. (Ri)fatta la viabilità interna, ora è tempo di rivedere la sosta, in particolare nelle vie esterne al centro storico. La riorganizzazione della circolazione ha infatti permesso di aumentare gli spazi disponibili per il parcheggio nel cuore del paese, ma restano alcune criticità da affrontare nelle altre zone. Attraverso l’introduzione di sensi unici e la ridefinizione degli spazi, i posti auto nella cerchia del centro sono passati da 30 a 60. A questi si aggiungono circa 10 ulteriori stalli ricavati nelle vie laterali. “Oltre a raddoppiare gli stalli per la sosta nel centro storico – spiega il sindaco Ivan tassi – abbiamo provveduto ad ampliare gli spazi pedonali, incrementando quelli destinati alla sosta delle biciclette”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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