Miretti lascia la Juventus | tre club già in fila per lui

Fabio Miretti, centrocampista della Juventus nato nel 2003, è pronto a lasciare la squadra nella prossima sessione di calciomercato. Al momento, ci sono tre club interessati a lui, pronti a farsi avanti per acquisirne le prestazioni. La sua partenza è considerata imminente, anche se non sono stati ancora comunicati dettagli sui trasferimenti o le destinazioni specifiche.

Fabio Miretti ha già tre corteggiatori pronti a farsi avanti. Il centrocampista classe 2003 della Juventus è destinato a lasciare Torino in questa sessione di calciomercato, e a muoversi per lui, secondo quanto riportato da Calciomercato.com in un articolo ripreso da TuttoJuve.com a firma di Giuseppe Giannone, sono già tre club: due in Serie A, uno in Spagna. Poco spazio in vista, la Juve punta a monetizzare. Alla base della decisione c’è una valutazione tecnica precisa. Miretti rischia di trovare pochissimo spazio da titolare nella Juventus della prossima stagione, e questo ha spinto la dirigenza bianconera verso una strada chiara: cederlo a titolo definitivo, per incassare il più possibile dalla vendita del cartellino. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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