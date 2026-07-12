Milo Infante | In Rai volevano chiudermi perché facevo concorrenza a Balivo Sottile a Ore14? Potevano cambiare titolo

Milo Infante ha annunciato di aver lasciato la Rai, affermando che l'azienda voleva chiudere il suo programma perché faceva concorrenza a un altro conduttore. Ha spiegato che, nonostante fosse stato proposto un cambio di titolo per il suo programma, il clima interno era ostile e aveva capito che il suo percorso in Rai si era esaurito. Infante ha dichiarato di aver desiderato solo crescere professionalmente.

Milo Infante spiega le ragioni del suo addio alla Rai in una lunga intervista, raccontando il clima di ostilità interno nei suoi confronti: "Volevo solo crescere, ho capito che il mio tempo lì era finito". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Ore 14: Salvo Sottile al posto di Milo Infante su Rai 2Alle 14, su Rai 2, Salvo Sottile ha preso il posto di Milo Infante alla conduzione di un programma, dopo che quest'ultimo ha lasciato il format.

MILO INFANTE RIFIUTA IL MAXI CONTRATTO RAI: SALVO SOTTILE VERSO ORE 14Milo Infante ha deciso di non firmare un nuovo contratto con la Rai, dopo aver trascorso 24 ore a valutare la proposta.

Temi più discussi: Milo Infante saluta il pubblico Rai dallo studio vuoto di Ore 14: Oggi è il mio ultimo giorno qui e sono un po' emozionato. Ma ci sono altri mondi...- VIDEO; Milo Infante svela perché ha mollato la Rai: Non per soldi. Ecco il vero motivo (e cosa farà a Mediaset); Milo Infante e l'addio alla Rai con un contratto d'oro, rottura per i contenuti, non per i soldi; Milo Infante: La Rai mi ha offerto un contratto da 5-600 mila euro l'anno, ma ho rifiutato. Ecco perché sono andato via.

Milo Infante spiega a Il Messaggero perché ha lasciato Rai 2: Volevo fare il direttore: creare format, sperimentare, mettermi in gioco. Nuovi format che gli auguriamo possa sperimentare a Mediaset. #Ore14 con Salvo Sottile? Mi aspettavo che cambiassero x.com

Milo Infante racconta l’addio alla Rai: A Mediaset mi fanno sentire in una squadraMilo Infante parla per la prima volta dell’addio alla Rai e spiega perché ha scelto di accettare la proposta di Mediaset dopo oltre vent’anni ... bigodino.it

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