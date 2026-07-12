Milano-Taranto gli organizzatori | Nessun legame con eventi non autorizzati dopo l’arrivo
Gli organizzatori della rievocazione storica motociclistica Milano-Taranto hanno dichiarato di non essere coinvolti in eventi non autorizzati svolti dopo il loro arrivo nel capoluogo ionico. Hanno precisato di non avere alcun legame con le iniziative successive alla fine della manifestazione ufficiale. La comunicazione arriva in risposta a quanto riportato riguardo a eventi non autorizzati che si sarebbero verificati nella città.
Tarantini Time Quotidiano Gli organizzatori della rievocazione storica motociclistica Milano-Taranto intervengono per chiarire la propria posizione in merito ad alcune iniziative svoltesi dopo l’arrivo della manifestazione nel capoluogo ionico, precisando di esserne completamente estranei. In una nota, il Veteran Club “Franco Sabatini”, che organizza l’evento da quasi quarant’anni, sottolinea come ogni appuntamento ufficiale venga realizzato nel rispetto delle procedure amministrative previste, delle autorizzazioni, delle norme di sicurezza e degli adempimenti richiesti dagli enti competenti. Secondo gli organizzatori, gli eventi promossi successivamente alla conclusione della manifestazione ufficiale non rientrano nel programma della Milano-Taranto e non sono stati né organizzati né autorizzati dal sodalizio. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
Segui gli aggiornamenti su Milano.
Notizie e thread social correlati
“Nessun legame con la Brigata Ebraica e stop alle strumentalizzazioni”, le reazioni dopo il fermo di 21enne per gli spari contro iscritti all’AnpiDopo il fermo di un ragazzo di 21 anni in relazione agli spari contro membri dell'Anpi, sono arrivate dichiarazioni che chiariscono l'assenza di...
Covo, stretta sui fuochi d’artificio: botti consentiti solo per 20 minuti a Capodanno (e durante gli eventi autorizzati)Il Comune ha approvato nuove regole sull’uso di fuochi d’artificio, prevedendo un divieto totale sul territorio, con alcune eccezioni.
Argomenti più discussi: Milano Taranto, la Mi-Ta riparte: tappa il 10 luglio 2026 a Torremaggiore con Torremaggiore in Vespa APS e le associazioni del territorio; La mitica rievocazione storica per Moto d’epoca della Milano-Taranto, ha fatto tappa a Fabrica di Roma; Crema - Folla per la Milano-Taranto; FERENTINO: Tappa della Milano-Taranto.
Sotto il traguardo finale c’è tutta l’anima della Milano-Taranto. Una grande famiglia fatta di organizzatori, volontari, ufficiali di gara e collaboratori: persone che lavorano con passione, spesso dietro le quinte, perché tutto sia possibile. Siamo orgogliosi di far par facebook
La mitica rievocazione storica per Moto d’epoca della Milano-Taranto, ha fatto tappa a Fabrica di RomaVITERBO - La 39ª edizione della Milano-Taranto (Mi-Ta),ha fatto tappa nel Comune di Fabrica di Roma. A partire dalle 14, i primi ... msn.com