Milano-Taranto gli organizzatori | Nessun legame con eventi non autorizzati dopo l’arrivo

Notizia in breve

Gli organizzatori della rievocazione storica motociclistica Milano-Taranto hanno dichiarato di non essere coinvolti in eventi non autorizzati svolti dopo il loro arrivo nel capoluogo ionico. Hanno precisato di non avere alcun legame con le iniziative successive alla fine della manifestazione ufficiale. La comunicazione arriva in risposta a quanto riportato riguardo a eventi non autorizzati che si sarebbero verificati nella città.