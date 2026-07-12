Milano propaganda suprematista e antisemita | tre ventenni indagati

Tre giovani tra i 20 e i 26 anni sono stati indagati per propaganda e istigazione a delinquere online, motivata da discriminazioni razziali, etniche e religiose. La polizia ha effettuato perquisizioni a Roma, Savona e Caserta. Gli investigatori hanno identificato i sospettati come responsabili di contenuti suprematisti e antisemiti diffusi su internet.

La Polizia ha eseguito perquisizioni a Roma, Savona e Caserta nei confronti di tre giovani di età fra i 20 e i 26 anni indagati perché ritenuti responsabili di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa commessi attraverso la rete., Secondo le indagini, i tre, dichiaratamente di Terza posizione, utilizzavano piattaforme di messaggistica istantanea come Telegram per diffondere idee legate al suprematismo, all'antisemitismo e alla difesa dell'identità nazionale e nelle conversazioni online hanno manifestato intenti violenti anche con l'uso di armi. Le perquisizioni, scattate all'alba del 9 luglio, hanno coinvolto Polizia Postale e Digos delle tre province italiane. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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