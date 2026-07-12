Il Milan ha ufficializzato l'acquisto di Gonçalo Ramos per 75 milioni di euro più bonus. L'operazione rappresenta uno dei colpi più costosi del mercato rossonero. L'attaccante portoghese si trasferisce in Italia dopo aver giocato in club di primo livello. L'affare è stato concluso nelle ultime ore, con la firma che ha sancito il trasferimento. Ramos arriva con l'obiettivo di rafforzare l'attacco della squadra.

Il calciomercato del Milan si accende con un colpo da novanta: l'arrivo rossonero di Gonçalo Ramos per una cifra mostre di ben 75 milioni di euro più bonus. Un investimento pesante che ha subito scatenato il dibattito tra i tifosi. A fare il punto sulla valuta dell'operazione è stato il noto giornalista Riccardo Trevisani che, intervenuto durante l'ultima puntata di Cronache Mondiali, ha promosso con un forte entusiasmo il nuovo centravanti a disposizione di Amorim. Milan, Trevisani: "Tanti soldi ma un bel attaccante". Trevisani non si nasconde dietro i numeri e riconosce la grandissima entità economica della fare sottolineando però che le qualità del portoghese ci sono e sono molto grandi: > Bella presa, tanti soldi ma un bel attaccante. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, Trevisani su Ramos: "Bella presa, è un giocatore forte"

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