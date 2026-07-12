Il Milan ha annunciato l’acquisto di Mario Gila, difensore che può impostare dal basso e affrontare uno contro uno. La firma è stata ufficializzata in questa fase iniziale del mercato, confermando la volontà di rinforzare la rosa. La strategia del club punta a rinforzare la linea difensiva con un elemento che possa adattarsi alle richieste del tecnico Ruben Amorim.

Siamo ancora in una prima fase del mercato del Milan, ma i rossoneri hanno già chiuso due colpi importantissimi per la rosa di Ruben Amorim. Con Mario Gila, il portoghese ha il suo nuovo difensore in grado di impostare dal basso e giocare alla grande in uno contro uno. E in attacco è arrivato Ramos, finalmente la prima punta d'area di rigore che al Milan manca dai tempi di Giroud e Bacca. Una spesa da oltre 100 milioni di euro, senza aver ceduto ancora nessuno (salvo i soldi incassati dai vari riscatti dei giocatori in prestito lo scorso anno). Un cambio radicale di strategia, anche se la rosa di Amorim non è ancora completa e nelle ultime ore ha preso piede un'indiscrezione clamorosa: ci sarebbe anche il Milan interessato ad Éderson, mediano dell'Atalanta ( qui i dettagli ). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, suggestione Éderson: ecco perché è perfetto per Amorim e la possibile strategia

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