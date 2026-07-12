Un attaccante ha dichiarato che l’Inter è la squadra favorita per vincere lo scudetto, mentre il Milan deve prepararsi adeguatamente. Le dichiarazioni arrivano mentre la nuova stagione di Serie A si avvicina, con alcuni osservatori che analizzano i primi possibili equilibri tra le squadre. Non ci sono state altre dichiarazioni ufficiali o commenti da parte delle società o di altri protagonisti del campionato. La stagione sta per iniziare e le squadre si stanno preparando alle prime sfide.

Mentre i motori della nuova Serie A iniziano a scaldarsi, c'è chi da lontano guarda comunque al nostro campionato per tracciare i primi equilibri. Ciro Immobile, storico ex calciatore della Lazio, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di 'noi biancocelesti' dicendo la sua sulla griglia di partenza per la corsa al titolo Milan, senti Immobile: "Inter favorita. ecco perchè". Le sue parole non lasciano spazio a troppi dubbi: secondo Ciro Immobile, l'Inter parte davanti a tutti, forte di una stabilità tecnica che alle rivali è venuta a mancare: "Credo sia favorita l'Inter, ho visto tanti cambi di allenatori e quindi necessità di assestamento, mentre loro sono già rodati. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, senti Immobile: "Scudetto? Inter favorita. I rossoneri devono attrezzarsi"

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