Calciomercato Napoli estate 2026 | obiettivi e trattative reparto per reparto

Il Napoli ha già acquisito Kevin De Bruyne, ma il mercato estivo 2026 continua a muoversi. La rosa necessita ancora di un portiere, di terzini e forse di un centrocampista. Il direttore sportivo sta trattando con diversi club per completare la squadra prima dell'inizio del campionato. Le trattative sono in corso su più fronti, con obiettivi specifici per ogni reparto. Nessuna ufficialità è stata ancora comunicata in merito alle firme o ai trasferimenti definitivi.

Il Napoli di Allegri ha già cambiato faccia con l’arrivo di Kevin De Bruyne, ma la rosa ha ancora bisogni precisi. Portiere, terzini, forse un centrocampista: il direttore sportivo lavora su più fronti per consegnare all’allenatore una squadra completa prima dell’inizio del campionato. Questa è la situazione reparto per reparto al 7 luglio 2026. Portiere: caccia al numero uno. La situazione tra i pali è la più aperta. Alex Meret resta, ma il club ha manifestato interesse per Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham e titolare della Nazionale italiana. L’operazione è vincolata a un’uscita: il Napoli non intende sostenere un investimento rilevante senza prima liberare spazio nella rosa. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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