Il Milan sta affrontando un’estate di cambiamenti, con Rúben Amorim che ha deciso di intervenire sui giocatori attraverso tagli specifici. La situazione più complessa riguarda il centrocampista Fofana, il cui futuro resta incerto. Dopo settimane di tensioni e dubbi tra i tifosi, la squadra sembra ora muoversi verso una nuova fase. La decisione di rivedere la rosa è stata presa per ridisegnare la strategia tecnica in vista della prossima stagione.

È un'estate davvero bollente per il Milan di Rúben Amorim. Dopo settimane di agonia e scetticismo tra la tifoseria, la stagione di rossoneri sembra aver finalmente trovato la propria direzione. Il calciomercato ha iniziato a battere i primi colpi importanti con gli arrivi di Gonçalo Ramos e Gila. C'è, però, un filo conduttore in quest'operazione, ed è la forte impronta che Amorim sta cercando di imporre a Milanello. Il tecnico portoghese infatti, è stato messo al centro mondo rossonero, con una doppia veste da allenatore sul campo e manager all'inglese nelle strategie societarie. Milan, quale sarà il futuro di Fofana?. Tuttavia, la vera svolta di questa sessione potrebbe non concentrarsi sugli arrivi, ma proprio sulle cessioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, la rivoluzione di Amorim passa dai tagli: il rebus Fofana

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Le PRIME PAROLE di AMORIM al MILAN mi hanno SPIAZZATO...

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