Migranti fallisce l’assalto di La7 a Vannacci | Le alleanze si fanno a ridosso del voto

Da ilgiornale.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La trasmissione di La7 dedicata a Roberto Vannacci si è conclusa senza successo per i tentativi di coinvolgere il generale nel dibattito sui migranti. La conduttrice e gli ospiti hanno cercato di mettere in discussione le sue posizioni, ma senza ottenere risposte convincenti. La presenza di Vannacci in televisione ha attirato attenzione, mentre l’intervento si è concentrato sulla critica alle alleanze politiche in vista delle prossime elezioni.

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La sinistra sta provando a usare Roberto Vannacci contro la maggioranza e così, dopo la passerella da Lilli Gruber in cui la conduttrice non ha brillato per capacità argomentativa, il generale è stato invitato a In Onda con Marianna Aprile e Luca Telese. Una sorta di fuoco incrociato in cui hanno tentato di metterlo contro la maggioranza, inutilmente: il risultato è apparso fallimentare, e il target della sinistra, ancora una volta, non è stato raggiunto. “Sono contestato da chi non vorrebbe che parlassi. Io chiedo sempre cosa volete, un aumento di stipendio? No, noi non vogliamo che Vannacci esprima le proprie idee: è l'intolleranza di questi manifestanti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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