Bianca Guaccero ha trionfato alla diciannovesima edizione di “Ballando con le Stelle” il 21 dicembre 2024, in coppia con il ballerino professionista Giovanni Pernice, oggi suo compagno. Ma la stessa conduttrice, attrice e ballerina ha ricordato a Vanity Fair un aneddoto inedito legato a quei giorni. “Ci allenavamo otto ore al giorno: ho perso sette chili durante il programma. – ha raccontato – Ricordo che, due sere prima della finale, avevamo provato tutto il giorno fino a quando, con Giovanni, non mi è venuta voglia di un arancino e una birra: non l’avessi mai fatto. Sono stata male tutta la notte e il giorno dopo, quando Milly mi ha vista bianca come un lenzuolo alla prova generale, mi ha detto di tornare a casa, di riposarmi e di non preoccuparmi: avrei provato il giorno stesso della finale con calma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Mi è venuta voglia di un arancino e una birra prima della finale di Ballando con le stelle: non l’avessi mai fatto. Sono stata male tutta la notte”: così Bianca Guaccero

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