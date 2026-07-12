Meteo Toscana | settimana di caldo intenso punte fino a 39°C e pochi temporali

Da meteopop.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Questa settimana sulla Toscana si registrano temperature fino a 39°C e poche piogge. L’alta pressione copre la regione, determinando condizioni di tempo stabile e soleggiato. Sono previsti pochi temporali, con il cielo prevalentemente sereno. Le temperature sono elevate e si mantengono sopra la media stagionale. Le condizioni meteo rimangono invariate durante tutto il periodo, senza variazioni significative o cambi di fronte.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Alta pressione protagonista anche sulla Toscana. La nuova settimana sarà dominata dall’alta pressione che garantirà condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato su tutta la Toscana. Il caldo aumenterà progressivamente giorno dopo giorno, mentre i temporali resteranno confinati quasi esclusivamente ai rilievi appenninici durante le ore più calde. Per avere un quadro completo dell’evoluzione sull’intero Paese puoi leggere anche il nostro approfondimento: Meteo Italia, la terza ondata di calore entra nella fase più intensa. Temperature in aumento. Le temperature saranno ovunque superiori alla media climatica. Le massime potranno raggiungere: L’umidità renderà però il caldo molto più intenso rispetto ai valori effettivamente registrati. 🔗 Leggi su Meteopop.it

Segui gli aggiornamenti su Meteo.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Meteo: gran caldo fino a lunedì, poi calo termico

Video Meteo: gran caldo fino a lunedì, poi calo termico

Notizie e thread social correlati

Meteo, anticiclone africano domina l’Europa: in Italia caldo intenso e punte fino a 41 gradiUn anticiclone africano sta portando temperature elevate in Europa, con punte fino a 41 gradi in alcune zone italiane.

Meteo Italia: caldo intenso fino a 36°C, poi arrivano i temporaliLe previsioni meteo indicano temperature fino a 36°C in alcune zone d’Italia, con un caldo intenso e anomalo per il periodo.

Temi più discussi: Toscana ancora nella morsa del caldo: minime tropicali, massime in aumento e attesa per il break del weekend; Meteo Toscana, ondata di calore verso la fine: ancora caldo a inizio settimana poi il calo delle temperature; Dopo il caldo estremo arrivano i temporali: la Toscana torna in allerta meteo domani martedì 21 luglio; Toscana, l’afa è in calo ma il caldo resta deciso: cosa cambia fino a martedì.

Meteo Toscana, ondata di calore verso la fine: le previsioniE' arrivata la fine per l'ondata di calore? Dieci giorni di temperature da allerta rossa, con punte fino a 40°C e minime altissime anche la notte, che però in settimana inizieranno a scendere. La ... 055firenze.it

Pioggia e temporali fino al weekend: meteo Toscana, una settimana instabileCome ci informano dal consorzio Lamma, la nostra regione è interessata da un passaggio di perturbazioni atlantiche provenienti dal nord Europa, una situazione che porterà cieli spesso nuvolosi, ... lanazione.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web