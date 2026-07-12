Meteo Toscana | settimana di caldo intenso punte fino a 39°C e pochi temporali
Questa settimana sulla Toscana si registrano temperature fino a 39°C e poche piogge. L’alta pressione copre la regione, determinando condizioni di tempo stabile e soleggiato. Sono previsti pochi temporali, con il cielo prevalentemente sereno. Le temperature sono elevate e si mantengono sopra la media stagionale. Le condizioni meteo rimangono invariate durante tutto il periodo, senza variazioni significative o cambi di fronte.
Alta pressione protagonista anche sulla Toscana. La nuova settimana sarà dominata dall’alta pressione che garantirà condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato su tutta la Toscana. Il caldo aumenterà progressivamente giorno dopo giorno, mentre i temporali resteranno confinati quasi esclusivamente ai rilievi appenninici durante le ore più calde. Per avere un quadro completo dell’evoluzione sull’intero Paese puoi leggere anche il nostro approfondimento: Meteo Italia, la terza ondata di calore entra nella fase più intensa. Temperature in aumento. Le temperature saranno ovunque superiori alla media climatica. Le massime potranno raggiungere: L’umidità renderà però il caldo molto più intenso rispetto ai valori effettivamente registrati. 🔗 Leggi su Meteopop.it
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Meteo: gran caldo fino a lunedì, poi calo termico
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