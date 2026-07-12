Meteo Toscana | settimana di caldo intenso punte fino a 39°C e pochi temporali

Notizia in breve

Questa settimana sulla Toscana si registrano temperature fino a 39°C e poche piogge. L’alta pressione copre la regione, determinando condizioni di tempo stabile e soleggiato. Sono previsti pochi temporali, con il cielo prevalentemente sereno. Le temperature sono elevate e si mantengono sopra la media stagionale. Le condizioni meteo rimangono invariate durante tutto il periodo, senza variazioni significative o cambi di fronte.