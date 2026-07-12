Durante la partita tra Argentina e Svizzera, Messi ha chiesto all’arbitro João Pinheiro di parlargli con rispetto, affermando di essere stato rispettoso. La scena è stata ripresa sui social, mostrando Messi rivolgersi all’arbitro in modo diretto e senza mezzi termini. Non ci sono state ulteriori comunicazioni ufficiali o sanzioni. La conversazione si è svolta durante il match, senza interventi o interruzioni da parte del team arbitrale.

Durante la partita tra Argentina e Svizzera, è stato visto Leo Messi dire all’arbitro João Pinheiro di parlargli con rispetto durante una conversazione tra i due. L’episodio sarebbe avvenuto al 42esimo minuto, quando l’albiceleste era in vantaggio per 1-0 (il match è poi terminato 3-1). Acceso diverbio tra Messi e l’arbitro Pinheiro. “ Parlami con rispetto, non essere irrispettoso. Parlami con rispetto. Io ti ho parlato con rispetto “, avrebbe dichiarato Messi. Lionel Messi to Portuguese referee Jõao Pinheiro: “Speak to me properly. Don’t disrespect me. Speak to me properly; I spoke to you properly.” pic.twitter.comgTDzpRR6A4 — CentreGoals.... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Messi contro l’arbitro Pinheiro. “Parlami con rispetto, io sono stato rispettoso”

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MESSI COBRA RESPEITO DO ÁRBITRO!

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