Meschini fa le carte al campionato | Molto duro ma saremo pronti

Notizia in breve

Il Fossombrone sta lavorando alla formazione della rosa per il prossimo campionato di Serie D, con il mercato estivo in pieno svolgimento. Il tecnico ha commentato che il torneo sarà molto difficile, ma che la squadra si sta preparando adeguatamente. La società sta comunque continuando a operare in modo discreto per definire i dettagli della squadra. Non sono stati resi noti ulteriori aggiornamenti sui giocatori o sugli acquisti imminenti.