Meschini fa le carte al campionato | Molto duro ma saremo pronti
Il Fossombrone sta lavorando alla formazione della rosa per il prossimo campionato di Serie D, con il mercato estivo in pieno svolgimento. Il tecnico ha commentato che il torneo sarà molto difficile, ma che la squadra si sta preparando adeguatamente. La società sta comunque continuando a operare in modo discreto per definire i dettagli della squadra. Non sono stati resi noti ulteriori aggiornamenti sui giocatori o sugli acquisti imminenti.
Il mercato estivo entra nella fase più intensa e anche il Fossombrone continua a lavorare sottotraccia per definire la rosa che affronterà il prossimo campionato di Serie D. Dopo le prime conferme e gli addii di alcuni protagonisti della passata stagione, la società biancazzurra prosegue nel solco tracciato negli ultimi anni: equilibrio economico, valorizzazione dei giovani e attenzione ai profili più funzionali al progetto tecnico. A fare il punto è il direttore generale Marco Meschini, che traccia la linea del club tra mercato, conferme e il nuovo percorso condiviso con il settore giovanile del Della Rovere. Dopo alcune partenze... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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