Napoli beffato salta un altro obiettivo di mercato | il blitz per 40 milioni

Il trasferimento di Arthur Atta dall’Udinese alla Fiorentina per 40 milioni di euro ha impedito al Napoli di acquisire il centrocampista francese. Il giocatore classe 2003, seguito dal club partenopeo nella scorsa stagione di Serie A, non si è unito alla squadra azzurra. L’affare tra Udinese e Fiorentina si è concluso con il pagamento della cifra stabilita, escludendo così il Napoli dall’operazione.

Arthur Atta lascia l’Udinese per la Fiorentina: l’operazione da 40 milioni di euro chiude le porte al Napoli, che aveva monitorato il centrocampista francese classe 2003 nella scorsa stagione di Serie A. Atta-Fiorentina: Paratici anticipa tutti nella notte. Fabio Paratici ha messo a segno il colpo a sorpresa. L’accordo tra Fiorentina e Udinese per Arthur Atta è stato raggiunto nella notte, come rivela Gianluca Di Marzio di Sky Sport. Il direttore sportivo viola ha anticipato la concorrenza italiana e inglese con una mossa lampo che blindava il centrocampista francese prima che altre squadre potessero muoversi. Paratici aveva sempre avuto grande stima per Atta, tanto che aveva provato a portarlo anche al Tottenham durante la sua esperienza in Premier League. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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