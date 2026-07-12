Mercato Napoli che intreccio con Juve e Milan | tre giocatori coinvolti

Notizia in breve

Il Napoli punta Federico Gatti come principale obiettivo per la difesa. La trattativa con la Juventus dipende da una serie di scambi di giocatori e negoziazioni che coinvolgono anche il Milan. La questione riguarda le modalità di trasferimento e le eventuali contropartite tra le tre società. Nessuna delle parti ha ancora ufficializzato un accordo, mentre le trattative restano in fase di definizione.