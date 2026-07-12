Mercato Napoli che intreccio con Juve e Milan | tre giocatori coinvolti
Il Napoli punta Federico Gatti come principale obiettivo per la difesa. La trattativa con la Juventus dipende da una serie di scambi di giocatori e negoziazioni che coinvolgono anche il Milan. La questione riguarda le modalità di trasferimento e le eventuali contropartite tra le tre società. Nessuna delle parti ha ancora ufficializzato un accordo, mentre le trattative restano in fase di definizione.
Federico Gatti resta l’obiettivo principale del Napoli in difesa, ma la trattativa con la Juventus dipende da un complesso intreccio di movimenti che coinvolge anche il Milan. Gatti-Napoli: Allegri vuole il centrale della Juventus. Secondo il Corriere della Sera, Massimiliano Allegri ha individuato il centrale bianconero come prima scelta assoluta per rinforzare la linea difensiva azzurra. Il tecnico livornese gli garantirebbe un ruolo da protagonista totale. La complicazione principale risiede nelle operazioni in uscita di entrambi i club, che devono allinearsi perché la trattativa avanzi concretamente. La Juventus non intende cedere facilmente. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
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