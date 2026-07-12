mercato la civitanovese si affida a bomber tascini

La Civitanovese ha ingaggiato l’attaccante Alessandro Tascini, classe 1992. Tascini, reduce da un campionato di serie D con 17 gol in 30 partite, si è unito alla squadra. L’attaccante arriva dopo aver giocato con il Flaminia Civita Castellana nel girone G. La società ha annunciato ufficialmente il suo acquisto, senza ulteriori dettagli.

La Civitanovese piazza il colpo, è arrivato l’attaccante Alessandro Tascini. Classe 1992, Tascini è una prima punta reduce da un campionato di serie D (girone G) in cui ha messo a segno 17 marcature in 30 presenze con la maglia del Flaminia Civita Castellana. In carriera ha realizzato 138 reti, andando spesso e volentieri in doppia cifra. Infatti, oltre alla stagione già citata, Tascini ha realizzato 15 gol nel 2023-24, altrettanti con la Pianese (2022), 17 a Bastia Umbra (2018-19) tutti in quarta serie. Nelle Marche ha giocato con la Sangiustese insieme con l’attuale ds Mauro Chiodini (11 gol in 16 presenze nel campionato di Eccellenza, 9 su 27 in serie D), con la Fermana ed anche la Vis Pesaro in C, ma in questi ultimi due casi il suo bottino è stato più magro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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La Civitanovese alla ricerca del bomber. Tanti i nomi, c’è anche quello di NoccioliniLa Civitanovese sta finalizzando un acquisto per l’attacco, con un attaccante di esperienza in categorie superiori all’Eccellenza.

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Transfer Market. Civitanovese relies on striker Tascini.Civitanovese has made a splash with the arrival of striker Alessandro Tascini. Born in 1992, Tascini is a starting striker fresh ... sport.quotidiano.net

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