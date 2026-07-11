La Civitanovese alla ricerca del bomber Tanti i nomi c’è anche quello di Nocciolini

La Civitanovese sta finalizzando un acquisto per l’attacco, con un attaccante di esperienza in categorie superiori all’Eccellenza. Il presidente ha confermato l’intenzione di assicurarsi una punta di peso. Tra i nomi valutati c’è anche quello di Nocciolini, ma l’operazione non è ancora ufficiale. La società sta lavorando per definire l’accordo e annunciare il nuovo giocatore a breve.

La Civitanovese sta per piazzare il colpo per il reparto d’attacco. Così come dichiarato anche dal presidente Francesco Borrelli, "proveremo ad assicurarci una punta di peso", pare che il sodalizio rossoblù sia pronto a scommettere su un profilo con esperienza in categorie superiori all’Eccellenza che a breve potrebbe essere ufficializzato. Vige lo stretto riserbo sul nome, dunque è difficile comprendere chi possa essere il prescelto dal direttore sportivo Mauro Chiodini tuttavia, stando ai bene informati, si tratta di una punta molto forte, di grande gamba e finalizzatore che militava in un altro girone della serie D. Si è vociferato anche di Manuel Nocciolini, classe 1989, con un passato nel Parma tra serie C e B, poi esperienze tra C e D con Ravenna, Sambenedettese e Grossetto, ma non sarebbe il predestinato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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