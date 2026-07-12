Almeno cinque persone, tra cui una bambina di nove anni, sono state uccise in attacchi israeliani nella Striscia di Gaza. Nella stessa giornata si sono registrate esplosioni nello Stretto di Hormuz, segnando un aumento delle tensioni nella regione. Israele si prepara alle elezioni anticipate, previste per il 27 ottobre. La situazione rimane caratterizzata da episodi di raid e scontri tra le parti coinvolte.

Giornata di nuova tensione inMedio Oriente. Nella Striscia di Gaza, almeno cinque persone, tra cui una bambina di nove anni, sono state uccise in una serie di attacchi condotti dalle forze israeliane. Lo hanno riferito le autorità sanitarie palestinesi, denunciando raid in diverse aree del territorio. Secondo i medici, uno degli attacchi ha colpito unaccampamento di tendesul lato orientale del campo profughi diAl Bureij, nel centro della Striscia, causando la morte della piccolaTala Abu Matar. Un altro raid, condotto contro una fonderia di metalli nel quartiere di Sabra, a Gaza City, ha provocato quattro ulteriori vittime. Le operazioni militari israeliane proseguono mentre la situazione umanitaria nella Striscia continua a peggiorare. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Medio Oriente: nuovi raid su Gaza, esplosioni nello Stretto di Hormuz. Israele verso le elezioni il prossimo 27 ottobre

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Medio Oriente, Libano e Israele concordano una nuova tregua

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