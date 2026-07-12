Ogni vent'anni, un calciatore francese viene paragonato ai grandi del passato come Platini e Zidane, con un richiamo alla tradizione di re di Francia nel calcio. La discussione si concentra su chi sia il più grande di tutti, con alcuni che sottolineano come la Francia non fosse mai considerata una rivale diretta, mentre la squadra nazionale si confrontava con tornei come la Coppa dei Campioni e l’Europeo. La narrazione evidenzia un confronto tra epoche e protagonisti del calcio francese.

Non pensavamo che la Francia sarebbe mai stata un rivale. Noi campioni del mondo, loro al massimo i tornei li inventavano: la Coppa dei Campioni, l’Europeo. A rugby sì che i cugini erano irraggiungibili, loro nel Cinque nazioni, unici a competere con le britanniche e le grandi del Sud, noi umilmente all’Europeo. Ci siamo avvicinati. Poi arrivò Michel Platini e niente fu più lo stesso. Raymond Kopa era considerato uno dei fuoriclasse storici del pallone, Just Fontaine è stato il capocannoniere di Svezia 58, abbagliato però dal diciassettenne Pelé. Ma erano lontani. D’improvviso Michel, quell’8 febbraio 1978 a Napoli: l’amichevole prima dell’Argentina, il gol segnato due volte a Zoff perché la punizione venne ripetuta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mbappé come Platini e Zidane, ogni vent'anni un re di Francia. VOTA Chi e il più grande di tutti?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Materazzi vent'anni dopo Berlino: "Mai più visto Zidane, solo Buffon notò la testata"Venti anni dopo la finale di Berlino, Materazzi ha commentato l'episodio con Zidane, affermando di non aver mai più rivisto l'avversario, mentre solo...

Platini duro con Mbappé: "Non può fare certe cose se è il capitano della Francia"L'ex presidente della UEFA ha commentato duramente le azioni dell'attuale capitano della nazionale francese, affermando che un giocatore in quella...

Temi più discussi: Vieri: Juve, tieni Vlahovic anche pagandolo di più. Ramos è il 9 che mancava al Milan da 10 anni; Francia-Spagna, perché la semifinale dei sogni è una sfida per l'anima del calcio (e il malinteso che fa tifare quasi tutti gli italiani per la Roja); Lo scontro Francia-Spagna: Kylian Mbappé e la maledizione di Lamine Yamal.; Messi, Mbappé e Haaland, tre fenomeni a confronto: ma chi è il più forte? Guarda il grafico.

Kylian Mbappé becomes France's all time leading goal scorer in France's 3-1 win over Senegal reddit

Mbappé, in Paraguay manichino impiccato e bruciato dopo la lite con la senatriceUn manichino di Mbappé appeso e bruciato in piazza in Paraguay dopo la sconfitta con la Francia agli ottavi, gli insulti razzisti della senatrice Amarilla, e la replica dell'attaccante francese a mezz ... corriere.it

Mondiali 2026, bruciato un manichino di Mbappé in Paraguay. Ed è scontro totale con la senatrice Celeste AmarillaUn’immagine forte e scioccante sta facendo il giro del web, simboleggiando la tensione calcistica e politica degenerata in Paraguay: un manichino a grandezza naturale di ... ilmessaggero.it