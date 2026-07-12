Nel film Idoli - Fino all'ultima corsa, Matteo Paolillo interpreta l'antagonista del giovane pilota Edu. Fermato davanti al nostro "Autovelox", in occasione del IX Filming Italy Sardegna Festival, l'attore della serie cult Mare fuori ha svelato i retroscena delle giornate sul set, raccontando la sua esperienza e qualche aneddoto che non dimenticherà mai. Quella di Paolillo è una passione per i motori legata principalmente all'utilità quotidiana e al tempo libero passato con gli amici di gioventù su un Liberty 50. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Matteo Paolillo: "In Idoli ho firmato autografi come se fossi un pilota di MotoGP"

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