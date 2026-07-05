Matteo Paolillo ha dichiarato di aver usato il motorino per andare in costiera e di temere di correre in pista. Nell'ultimo film in cui ha recitato, ha interpretato il ruolo dell'antagonista del protagonista.

Tra gli attori del cast di Idoli - Fino all'ultima corsa (2026), Matteo Paolillo ha interpretato il ruolo dell'antagonista del personaggio pricipale Edu. Fermato davanti al nostro "Autovelox" in occasione del festival Filming Italy Sardegna, Paolillo ha svelato i retroscena delle giornate sul set, raccontando la sua esperienza e qualche aneddoto che non dimenticherà mai. Quella dell'attore originario di Salerno è una passione per i motori legata principalmente all'utilità quotidiana e al tempo libero passato con gli amici di gioventù. Per Paolillo le due ruote sono sinonimo di libertà, ecco tutte le moto su cui l'attore è salito in sella. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

© Video.gazzetta.it - Matteo Paolillo: "Con il motorino andavo in costiera, ho un po' paura di correre in pista"

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