Mattarella piange l’Emiro Hamad bin Khalifa Al-Thani e condanna gli attacchi iraniani

Il presidente ha espresso cordoglio per la morte dell’Emiro Hamad bin Khalifa Al-Thani, leader di rilievo nel Qatar. Entrambi i capi di stato hanno manifestato tristezza per la scomparsa, sottolineando il ruolo avuto dall’Emiro nella storia del paese. In aggiunta, il presidente ha condannato gli attacchi provenienti dall’Iran. Nessuna altra informazione è stata fornita sui dettagli dell’evento o sulle conseguenze immediate.

Il Presidente Mattarella e il Presidente Meloni hanno espresso il proprio cordoglio per la morte dell'Emiro Hamad bin Khalifa Al-Thani. Lui è stato un leader importante per la storia del Paese del Qatar Il Presidente della RepubblicaMattarellaha mostrato tristezza per la scomparsa dell’Emiro Hamad bin Khalifa Al-Thani. Lo ha definito “un lutto che colpisce il Paese in un momento di particolare complessità“. Nella lettera inviata aSua Altezza Tamim bin Hamad Al-Thani, Emiro dello Stato del Qatar, si legge anche: “Il compianto Emiro sarà ricordato per la Sua storica guida dell’Emirato e, in Italia, anche per l’amicizia nei confronti del nostro Paese. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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