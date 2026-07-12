Domenica 12, poco dopo le 13, una violenta grandinata si è abbattuta su Martina Franca, con chicchi di dimensioni simili a uova. La perturbazione, prevista dall’allerta gialla della Protezione civile, ha causato danni alle coperture di alcuni edifici e ha provocato disagi alla circolazione stradale. Non sono stati segnalati feriti, ma sono stati registrati danni materiali e accumuli di grandine sulle strade. La zona interessata ha subito una temporanea interruzione delle attività all’aperto.

Poco dopo le 13 di domenica 12 l’allerta gialla lanciata dalla Protezione civile per la Puglia centrale s’è concretizzata in un improvviso temporale nella zona della Valle d’Itria (tra le province di Bari, Brindisi, Taranto) accompagnato anche da una grandinata che ha colpito in particolare tutta l’area compresa tra Crispiano, Martina Franca (nell'area di San Paolo a pochi chilometri dalla città) e Ceglie Messapica. La temperatura s’è anche abbassata di una decina di gradi e molte coltivazioni sono state danneggiate dai chicchi di grandine grandi come uova. Sin dal mattino la giornata nel territorio tarantino era stata... 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

© Lecce.corriere.it - Martina Franca, violenta grandinata. Chicchi come uova

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