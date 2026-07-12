Mark Henry ha dichiarato di volere da cinque anni un incontro tra Roman Reigns e The Rock. Roman Reigns, che domina la WWE da oltre dieci anni, non ha mai affrontato sul ring l’ex campione. Henry ha espresso pubblicamente il desiderio di vedere questa sfida, senza indicare una data precisa. La questione è stata discussa più volte in passato, ma finora l’incontro non si è mai concretizzato.

Roman Reigns domina la WWE da oltre un decennio, ma c’è ancora un avversario che non ha mai affrontato sul ring: The Rock. Di recente, Mark Henry ha ribadito il desiderio di vedere finalmente lo scontro tra l’ “OTC” e il “Final Boss”. Anni fa, The Rock aveva indicato Reigns come la futura grande stella della compagnia di Stamford. Tuttavia, ci sono voluti ancora diversi anni prima che Roman si affermasse come “Tribal Chief” e diventasse uno dei nomi più importanti dell’intero panorama del wrestling. Nel 2024, The Rock si schierò al fianco del cugino nella rivalità contro Cody Rhodes e Seth Rollins, alimentando ulteriormente le aspettative dei fan per un possibile match tra i due. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Mark Henry vuole Roman Reigns vs The Rock: “Lo chiedo da cinque anni”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mark Henry & Roman Reigns

Notizie e thread social correlati

La WWE avrebbe valutato altri scenari per lo scontro epico tra Roman Reigns e CM PunkLa WWE avrebbe preso in considerazione alternative per il match tra Roman Reigns e CM Punk.

WWE: The Bloodline come babyface non convince, “Roman Reigns funziona meglio da heel?”La Bloodline, ora presentata come babyface, continua a dominare il main event di Raw, ma non tutti sono convinti che il gruppo stia funzionando nel...