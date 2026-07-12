Mario Adinolfi accuse surreali | facile verificarne l’inconsistenza

Da imolaoggi.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’avvocato di Mario Adinolfi ha dichiarato che il suo assistito è totalmente innocente e ha definito le accuse rivolte a lui “surreali” e facilmente smontabili. Ha inoltre ringraziato amici e alcuni avversari per i messaggi di sostegno e solidarietà ricevuti nelle ultime ore. La comunicazione è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sulle accuse.

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Riccardo Di Lorenzo, l’avvocato di Mario Adinolfi, inoltra questa sua dichiarazione: “Sono totalmente innocente. Accuse surreali: facile verificarne l’inconsistenza” “Ringrazio davvero gli amici e anche alcuni avversari che mi hanno fatto arrivare in queste ore messaggi di sostegno e solidarietà. Vivo con la serenità che mi giunge dalla fede una vicenda surreale in cui è evidente l’ingiustizia grave patita da me e dalla mia famiglia. Ma Dio quando vuole mostrare la regalità di Davide non gli manda una corona, gli manda Golia. Ai giudici posso solo dire: sono totalmente innocente. Sì, gioco da decenni e come tutti i giocatori lo faccio spesso... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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