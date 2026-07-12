Mario Adinolfi accuse surreali | facile verificarne l’inconsistenza

L’avvocato di Mario Adinolfi ha dichiarato che il suo assistito è totalmente innocente e ha definito le accuse rivolte a lui “surreali” e facilmente smontabili. Ha inoltre ringraziato amici e alcuni avversari per i messaggi di sostegno e solidarietà ricevuti nelle ultime ore. La comunicazione è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sulle accuse.

Riccardo Di Lorenzo, l’avvocato di Mario Adinolfi, inoltra questa sua dichiarazione: “Sono totalmente innocente. Accuse surreali: facile verificarne l’inconsistenza” “Ringrazio davvero gli amici e anche alcuni avversari che mi hanno fatto arrivare in queste ore messaggi di sostegno e solidarietà. Vivo con la serenità che mi giunge dalla fede una vicenda surreale in cui è evidente l’ingiustizia grave patita da me e dalla mia famiglia. Ma Dio quando vuole mostrare la regalità di Davide non gli manda una corona, gli manda Golia. Ai giudici posso solo dire: sono totalmente innocente. Sì, gioco da decenni e come tutti i giocatori lo faccio spesso... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Adinolfi replica dopo l’arresto: “Sono totalmente innocente, accuse surreali”Dopo l'arresto, il leader del Popolo della Famiglia ha dichiarato di essere innocente e ha definito le accuse “surreali”.

Mario Adinolfi agli arresti domiciliari: le accuseUn uomo è stato posto agli arresti domiciliari con l’accusa di aver compiuto un reato.

Temi più discussi: Adinolfi arrestato per truffa: Sono innocente, vivo con serenità una vicenda surreale; Sono innocente, Adinolfi si difende dopo arresto e attacca tutti; Caso Adinolfi, il giornalista si difende: Totalmente innocente. Vivo da monaco, senza vizi; Adinolfi: 'Vivo con la serenità che mi giunge dalla fede una vicenda surreale'.

Mario Adinolfi dopo l’arresto per truffa: Sono innocente, contro di me ingiustizia graveRingrazio davvero gli amici e anche alcuni avversari che mi hanno fatto arrivare in queste ore messaggi di sostegno e solidarietà. Vivo con la serenità che mi giunge dalla fede una vicenda surreale i ... fanpage.it

Adinolfi arrestato per truffa: Sono innocente, vivo con serenità una vicenda surrealeLeggi su Sky TG24 l'articolo Adinolfi arrestato per truffa: Sono innocente, vivo con serenità una vicenda surreale ... tg24.sky.it