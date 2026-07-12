Davanti a più di 150 abitanti radunati, una dottoressa di famiglia ha condiviso le sue emozioni. Racconta di aver sentito un senso di accoglienza simile all’attesa di un matrimonio, mentre si preparava a iniziare il suo servizio nel quartiere. La professionista, anche mamma di quattro figli, ha sottolineato che aiutare gli altri rappresenta una responsabilità gratificante.

"Mi sono sentita accolta come quando tutti attendono seduti, l’arrivo della sposa". Racconta così Maria Giulia Bussi, medico di famiglia che prenderà servizio a Monteciccardo, l’emozione provata davanti ad oltre 150 abitanti, radunatisi per fare la sua conoscenza. Un medico di famiglia Monteciccardo lo attende da otto mesi. I professionisti in graduatoria tendono a coprire le sedi vacanti sulla costa. A cosa si deve la sua scelta controcorrente? "Il bel ricordo che ho dell’esperienza fatta da guardia medica nel territorio di Mercatino Conca, Montegrimano, Montecerignone". Un “lavoraccio“ svolto spesso da soli, tra notturni e turni festivi. "Quella del medico è una vocazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Maria Giulia, medico e mamma di 4 figli: "Essere d’aiuto è una responsabilità bella da vivere"

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