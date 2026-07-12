MARCO MASINI lunedì 13 luglio 2026 a Rivignano Teor

Da udine20.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lunedì 13 luglio 2026, un concerto di Marco Masini si terrà a Rivignano Teor. Dopo il successo a Sanremo 2026 con il brano “Male Necessario” in duetto con Fedez, e l’uscita del suo ultimo album “Perfetto Imperfetto” il 6 marzo, l’artista torna a esibirsi dal vivo con la tournée estiva “Marco Masini – Live 2026”.

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A grande richiesta, dopo il successo al Festival di Sanremo 2026 con il brano presentato insieme a Fedez “ Male Necessario ” e l’uscita il 6 marzo scorso del suo ultimo progetto discografico “ Perfetto Imperfetto ”,  Marco Masini  torna dal vivo con i concerti estivi di “ MARCO MASINI – LIVE 2026 ”. Questa nuova tappa del viaggio musicale del cantautore toscano vedrà anche un unico esclusivo appuntamento in Friuli Venezia Giulia, in programma  lunedì   13 luglio  (inizio alle  21.00 ) nella  Piazza Nuova Agorà del Friuli  di  Rivignano Teor  (Ud). I  biglietti  per l’evento, organizzato da Azalea Sound srl, in collaborazione con il Comune di Rivignano Teor, la Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismo FVG, sono ancora in vendita sul circuito  Ticketone  e lo saranno anche alle biglietterie del concerto la sera del concerto dalle 19. 🔗 Leggi su Udine20.it

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Marco Masini - Bianco ghiaccio (Official Audio)

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