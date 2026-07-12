A grande richiesta, dopo il successo al Festival di Sanremo 2026 con il brano presentato insieme a Fedez “ Male Necessario ” e l’uscita il 6 marzo scorso del suo ultimo progetto discografico “ Perfetto Imperfetto ”, Marco Masini torna dal vivo con i concerti estivi di “ MARCO MASINI – LIVE 2026 ”. Questa nuova tappa del viaggio musicale del cantautore toscano vedrà anche un unico esclusivo appuntamento in Friuli Venezia Giulia, in programma lunedì 13 luglio (inizio alle 21.00 ) nella Piazza Nuova Agorà del Friuli di Rivignano Teor (Ud). I biglietti per l’evento, organizzato da Azalea Sound srl, in collaborazione con il Comune di Rivignano Teor, la Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismo FVG, sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche alle biglietterie del concerto la sera del concerto dalle 19. 🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - MARCO MASINI lunedì 13 luglio 2026 a Rivignano Teor

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Marco Masini - Bianco ghiaccio (Official Audio)

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