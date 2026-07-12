Marco Giallini e Giorgia Battisti dopo tanto dolore quella foto fa sognare i fan | un dettaglio alimenta il sogno delle nozze

Una foto pubblicata da Giorgia Battisti, compagna di Marco Giallini, ha scatenato molte reazioni tra i fan dell’attore romano. La pubblicazione ha suscitato entusiasmo e ha alimentato le voci riguardo a un possibile matrimonio, grazie a un dettaglio presente nell’immagine. La foto è diventata subito virale, generando un grande interesse tra gli spettatori.

Basta una foto per scatenare un terremoto di gossip e quando a pubblicarla è Giorgia Battisti, compagna di Marco Giallini, i fan dell’attore romano non possono fare altro che esplodere di gioia. Lo scatto, apparso su Instagram nelle ultime ore, ritrae una coppia sorridente e complice alla fine di una cena romantica, con due calici di vino bianco quasi vuoti, un abbraccio tenero e soprattutto un dettaglio che non è sfuggito a nessuno: un’alzatina con la scritta “Allora sì” in bella vista, girata proprio verso l’obiettivo della fotocamera. Un messaggio chiaro o semplice coincidenza? I follower della giornalista non hanno dubbi. Tra i commenti sotto il post è un diluvio di cuori rossi, congratulazioni e domande dirette: “Ma quindi vi sposate?”. 🔗 Leggi su Screenworld.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

14 anni dopo la morte di sua moglie, Marco Giallini ammette FINALMENTE ciò che tutti sospettavamo.

Notizie e thread social correlati

GTA 6, cresce l’attesa per il terzo trailer: un dettaglio di YouTube fa sognare i fanUn dettaglio su YouTube ha alimentato le speculazioni riguardo al terzo trailer di GTA 6, previsto per il 25 giugno.

Marco Giallini pronto alle nozze con la fidanzata? Il post su InstagramSu Instagram è stato pubblicato un post che potrebbe indicare un imminente matrimonio tra Marco Giallini e la sua fidanzata, Giorgia Battisti.

Temi più discussi: E allora sì: la foto di Marco Giallini con la fidanzata Giorgia Battisti scatena i fan. Nozze in arrivo?; Marco Giallini e la fidanzata Giorgia Battisti si sposano? E allora sì sembra proprio un indizio; Marco Giallini pronto alle nozze con la fidanzata? Il post su Instagram; Marco Giallini si sposa? Il post che scatena il dubbio.

Marco Giallini e la fidanzata Giorgia Battisti si sposano? E allora sì sembra proprio un indizio sulle nozzeUna buona notizia sempre e comunque, che in questo caso profuma di amore, rinascita, e seconde opportunità. Quando nel 2011, Loredana è morta improvvisamente a causa di un'emorragia cerebrale, il mari ... elle.com

Marco Giallini, matrimonio in vista? L’indiscrezioneClasse 1963, Marco Giallini è uno degli attori più amati nel nostro Paese. Candidato per ben sei volte sia ai David di Donatello sia ai Nastri d’Argento premio, quest’ultimo, vinto tre volte, ovvero p ... novella2000.it