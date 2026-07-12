Marco Bezzecchi è stato sottoposto a intervento chirurgico alla clavicola sinistra fratturata durante le qualifiche del GP della Germania. I medici stimano un recupero di circa sei settimane. Il pilota non ha partecipato alla Sprint né alla gara di oggi. La frattura è stata classificata come scomposta, e l’intervento è stato necessario per riallineare le ossa. Non sono stati forniti dettagli sui tempi esatti di recupero o sulla possibilità di tornare in pista prima del previsto.

Nel corso della Q2 del GP della Germania della MotoGP Marco Bezzecchi, caduto nel corso dell’assalto alla pole, aveva rimediato la frattura scomposta della clavicola sinistra e dunque non aveva preso parte né alla Sprint di ieri né alla gara odierna. Gli esami strumentali avevano dato il peggior esito possibile e quindi il pilota si è dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico per ridurre e stabilizzare la frattura: Bezzecchi, rientrato immediatamente in Italia, è stato sottoposto all’operazione effettuata dal dottor Giuseppe Porcellini. In una nota stampa l’Aprilia auspica di vedere Bezzecchi tornare in pista già nel prossimo Gran Premio di Gran Bretagna, in programma a Silverstone tra quattro settimane, dal 7 al 9 agosto, dopo la pausa estiva. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marco Bezzecchi operato: i tempi di recupero e la corsa contro il tempo

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