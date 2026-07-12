Marc Marquez trionfa al al Sachsenring | Ogura e Fernandez sul podio
Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di Germania di MotoGP sul circuito del Sachsenring. Partito dalla pole position, il pilota spagnolo della Ducati ha mantenuto il comando fin dall'inizio, approfittando della caduta del secondo classificato, suo fratello. Ogura e Fernandez sono arrivati rispettivamente secondo e terzo, completando il podio.
Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di Germania di MotoGp. Il pilota spagnolo della Ducati, che partiva dalla pole position, ha dominato la gara sul circuito del Sachsenring, blindando il trionfo fin dal primo giro e approfittando della caduta del fratello Alex, secondo per larga parte della corsa. Alle sue spalle secondo il giapponese dell'Aprilia Trackhouse Ai Ogura, seguito dal compagno di scuderia Raul Fernandez. Quarta la KTM di Acosta e quinta l'Aprilia di Martin, che allunga in testa al Mondiale ma non riesce ad approfittare appieno del forfait di Marco Bezzecchi, out per infortunio dopo la brutta caduta rimediata durante le qualifiche di ieri. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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