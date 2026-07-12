Marc Marquez trionfa al al Sachsenring | Ogura e Fernandez sul podio

Da iltempo.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di Germania di MotoGP sul circuito del Sachsenring. Partito dalla pole position, il pilota spagnolo della Ducati ha mantenuto il comando fin dall'inizio, approfittando della caduta del secondo classificato, suo fratello. Ogura e Fernandez sono arrivati rispettivamente secondo e terzo, completando il podio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

  Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di Germania di MotoGp. Il pilota spagnolo della Ducati, che partiva dalla pole position, ha dominato la gara sul circuito del Sachsenring, blindando il trionfo fin dal primo giro e approfittando della caduta del fratello Alex, secondo per larga parte della corsa. Alle sue spalle secondo il giapponese dell'Aprilia Trackhouse Ai Ogura, seguito dal compagno di scuderia Raul Fernandez. Quarta la KTM di Acosta e quinta l'Aprilia di Martin, che allunga in testa al Mondiale ma non riesce ad approfittare appieno del forfait di Marco Bezzecchi, out per infortunio dopo la brutta caduta rimediata durante le qualifiche di ieri. 🔗 Leggi su Iltempo.it

marc marquez trionfa al al sachsenring ogura e fernandez sul podio
© Iltempo.it - Marc Marquez trionfa al al Sachsenring: Ogura e Fernandez sul podio
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

In Repubblica Ceca vince Marc Marquez, sul podio Ogura e BagnaiaMarc Marquez ha vinto il Gran Premio della Repubblica Ceca, disputato nel nono round del Campionato del Mondo di MotoGP.

LIVE Moto3, GP Germania 2026 in DIRETTA: Uriarte trionfa al Sachsenring, Bertelle sul podio in volataUriarte ha vinto la gara di Moto3 al Sachsenring, con Bertelle che è arrivato terzo in una volata finale.

Temi più discussi: MotoGP: Marc Marquez vince la sprint in Germania, sfortuna Bezzecchi; Marc Marquez verso il GP Germania: Il mio rivale principale è la condizione fisica; MotoGp, Marc Marquez domina la Sprint al Sachsenring. Ora punta al Mondiale: la nuova classifica; Dominio Marquez nella Sprint al Sachsenring: vince Marc davanti ad Alex, terzo Di Giannantonio.

marc marquez marc marquez trionfa alMotoGP, Marc Marquez vince in Germania davanti a Ogura. Bagnaia sestoMarc Marquez ha vinto il Gran Premio di Germania di MotoGp. Il pilota spagnolo della Ducati, che partiva dalla pole position, ha dominato ... iltempo.it

marc marquez marc marquez trionfa alMarc Marquez trionfa al Sachsenring davanti a Ogura, Martin 5°I risultati, l'ordine di arrivo e le classifiche del GP di Germania al Sachsenring: trionfa Marc Marquez, quinto Jorge Martin ... italpress.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web