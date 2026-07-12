Marc Marquez trionfa al al Sachsenring | Ogura e Fernandez sul podio

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Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di Germania di MotoGP sul circuito del Sachsenring. Partito dalla pole position, il pilota spagnolo della Ducati ha mantenuto il comando fin dall'inizio, approfittando della caduta del secondo classificato, suo fratello. Ogura e Fernandez sono arrivati rispettivamente secondo e terzo, completando il podio.