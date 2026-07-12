Marquez ha vinto al Sachsenring, consolidando la sua posizione in classifica generale e lasciando intendere di essere il favorito per il titolo. Durante la corsa, ha dichiarato che era il momento di attaccare per vincere il campionato. Nel frattempo, l'italiano Ogura si è aggiudicato un podio che non si aspettava, chiudendo terzo. La gara si è svolta su un circuito di circa 3,7 km, con numerosi sorpassi e cambi di posizione.

Con la vittoria al Sanchsenring, Marc Marquez non ha solo confermato di essere il re della pista tedesca, ma soprattutto ha lanciato il suo messaggio alla MotoGP: per il titolo è lui il grande favorito. La classifica dice che il suo distacco dal capofila Martin è di soli 18 punti e con i piloti ufficiali dell'Aprilia in difficoltà per vari motivi, non può certo essere l'emergente Ogura a fargli paura. "Sono super felice, un weekend speciale. Ero molto concentrato, se voglio vincere il campionato dovevo attaccare qui e lo abbiamo fatto. Bisogna fare le cose giuste quando ci sentiamo forti, ed è quello che abbiamo fatto nelle ultime gare. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Marc Marquez: "Per vincere il campionato questo era il momento di attaccare". Ogura: "Podio inaspettato"

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