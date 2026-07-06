Maranza al Colosseo | ancora un arresto e due denunce

La polizia ha arrestato un giovane di origine egiziana durante un controllo nell’area del Colosseo, portando a 11 il totale degli arresti dopo il blitz di venerdì sera. Inoltre, sono state denunciate due persone per violazioni alle normative di sicurezza e ordine pubblico. L’attività di presidio e controllo nella zona continua senza interruzioni, con verifiche e interventi di routine per mantenere l’ordine.

L’attività di presidio e controllo della Polizia di Stato nell’area del Colosseo e di via dei Fori Imperiali prosegue senza soluzione di continuità Dopo i dieci arresti scattati all’esito del blitz interforze di venerdì sera, è finito in manette, ancora, un giovane di origine egiziana. Altri due giovani di nazionalità tunisina sono stati, invece, denunciati all’autorità giudiziaria per il reato di ricettazione. Il primo intervento è scattato in largo Gaetana Agnesi, luogo in cui, nella serata del 2 luglio scorso, si era già verificato un grave episodio di violenza. Il giovane egiziano, da poco maggiorenne, avrebbe dapprima molestato alcuni turisti ed una troupe televisiva impegnata nella realizzazione di un servizio di cronaca, rivolgendo gesti osceni alla giornalista presente e lanciandole contro una bottiglietta di plastica. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Paura per i maranza al Colosseo, il gruppo assale un'auto dei vigili

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