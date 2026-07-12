manuale semiserio per truffare miliardari banche e casseforti

Un manuale semi-serio fornisce istruzioni su come truffare miliardari, banche e casseforti. Da anni si ripete la narrazione di truffe che coinvolgono pensionati, anziani e piccoli risparmiatori, vittime di inganni che portano alla perdita di denaro e beni.

Da decenni ci raccontano sempre la stessa storia: il pensionato raggirato, l’anziana convinta a consegnare i gioielli, il piccolo risparmiatore alleggerito del conto corrente. Una monotonia quasi offensiva. Possibile che nessuno abbia mai pensato ai ricchi? È ora di riequilibrare il mercato delle truffe. Immaginate un call center che telefoni a un miliardario. «Buongiorno, siamo della Banca Centrale. Abbiamo notato che nel suo caveau ci sono troppi milioni. Rischiano di svalutarsi e prendere polvere. Per motivi di sicurezza le chiediamo di trasferirli immediatamente sul conto del signor Mario Rossi». Silenzio. «Pronto?» «Sì. ma quale Mario Rossi?». 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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