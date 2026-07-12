Nel primo pomeriggio la Puglia ha registrato precipitazioni limitate o assenti, nonostante il codice giallo di allerta che rimane in vigore fino alla sera. Le condizioni meteo sono caratterizzate da una situazione di maltempo che non ha ancora prodotto eventi significativi come grandinate o piogge intense. La regione resta sotto osservazione per eventuali variazioni nelle condizioni climatiche.

Il pomeriggio di allerta gialla per la Puglia si apre con precipitazioni piuttosto scarse se non inesistenti. Anche se il codice giallo è esteso fino a sera. Ci sono comunque avvisaglie, come la grandine (effimera) ad una decina di chilometri da Martina Franca (immagine: tratta da profilo di Piero Abbracciavento) e il nulla nel centro urbano. Ma il pomeriggio-sera è lungo. L'articolo Maltempo: Puglia, tra la grandine e l’attesa della pioggia Nel primo pomeriggio proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

Segui gli aggiornamenti su Maltempo.

© Noinotizie.it - Maltempo: Puglia, tra la grandine e l’attesa della pioggia Nel primo pomeriggio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Pioggia e vento, in particolare nella zona adriatica della Puglia Nel pomeriggioNel pomeriggio, Bari ha registrato un’improvvisa ondata di pioggia intensa accompagnata da raffiche di vento forte.

Grandine e pioggia in Lombardia, il video della violenta ondata di maltempo tra Milano, Monza e BergamoGrandine e pioggia intensa hanno investito Lombardia, coinvolgendo Milano, Monza, Bergamo e Brescia.

Temi più discussi: Temporali in Puglia, bomba d’acqua a Canosa e scatta l'allerta gialla a Bari estesa fino al 3 luglio VIDEO; Maltempo, bombe d'acqua su Canosa, Minervino e Andria. Il video e le foto; Meteo Puglia fino a 15 Giorni; Meteo Puglia: da domani temperature in aumento e venti in calo, giornate da mare ma occhio al caldo.

Maltempo in Puglia, un fulmine colpisce la linea delle Ferrovie del Gargano: traffico bloccato tra San Severo e Peschici VIDEO x.com

Maltempo, il Governo delibera lo stato di emergenza: stanziati 10 milioni per la PugliaVia libera in Consiglio dei ministri per la durata di dodici mesi. Lo stanziamento complessivo è di 50 milioni di euro per la dichiarazione di stato di emergenza per Abruzzo, Molise, Puglia e ... lagazzettadelmezzogiorno.it

MALTEMPO PUGLIA Maltempo in Puglia, scatta l’allerta gialla: temporali in arrivo su tutta la regione tra oggi e domaniLa Protezione Civile regionale ha diramato un messaggio di allerta valido per tutte le zone della Puglia. Previsti rovesci e temporali ... statoquotidiano.it