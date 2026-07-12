Nella giornata di sabato 11 luglio, un temporale ha provocato l’esondazione di due corsi d’acqua in Val Germanasca, in Piemonte. A causa delle esondazioni, una strada della zona è stata temporaneamente chiusa al traffico. Dopo giorni di caldo intenso, le precipitazioni hanno interessato la regione, causando danni localizzati e l’intervento delle squadre di emergenza. Nessuna informazione su feriti o altre conseguenze immediate è stata riportata.

Dopo giorni di caldo intenso, il maltempo sta flagellando il Piemonte. Sabato 11 luglio un forte temporale ha provocato l’esondazione di due corsi d’acqua in Val Germanasca, tra le montagne della provincia di Torino. Durante la serata materiali sulla carreggiata hanno provocato la chiusura per qualche ora della Strada provinciale 169, all’altezza di Prali. La circolazione è stata ripristinata alle 21.40 di sabato 11 luglio. Ad Asti un anziano è rimasto ferito per la caduta di una pianta a causa del forte vento. Maltempo in Piemonte, cosa è successo Il temporale nella Val Germanasca L’allerta temporali in Piemonte Maltempo Piemonte, un... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Maltempo con temporali in Piemonte, esondati due corsi d'acqua in Val Germanasca: strada bloccata

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