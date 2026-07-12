Malattia professionale | il peso dell’attesa e il diritto a una risposta

Una residente di Ponte San Pietro ha scritto una lettera sull’iter amministrativo con l’Inail per il riconoscimento di una malattia professionale. Dopo mesi di attesa, ancora nessuna risposta ufficiale. La donna denuncia i tempi lunghi e la mancanza di aggiornamenti durante il procedimento. La richiesta riguarda il riconoscimento di una condizione legata al lavoro svolto, ma non sono stati forniti dettagli sui passaggi successivi o sui tempi di definizione.

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di Barbara Sangalli, residente a Ponte San Pietro, sulla propria esperienza con l’iter amministrativo avviato all’Inail per il riconoscimento di una malattia professionale. Gentile Direttore, le scrivo con l’intento di portare all’attenzione dei lettori una vicenda personale che, credo, possa rappresentare il vissuto di molti cittadini chiamati ad affrontare percorsi amministrativi particolarmente lunghi e complessi. Nel mese di settembre 2025, tramite il Patronato Inas di Bergamo, ho presentato domanda per il riconoscimento di una malattia professionale presso l’Inail di Bergamo. Da allora è iniziato un iter che, a distanza di molti mesi, non ha ancora trovato una definizione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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¡Pensé que me había olvidado! Pero el frío CEO enloqueció al volver a verme

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