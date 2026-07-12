Due giornalisti e una criminologa stanno analizzando un caso di omicidio ancora irrisolto. La polizia ha trovato tracce di DNA sulla scena del crimine, ma nessuna identità certa. Sono state effettuate diverse testimonianze, ma nessuno ha visto o sentito nulla di rilevante. Le indagini sono in corso, senza ancora un sospettato ufficiale. La scena del delitto è stata isolata e ispezionata più volte, mentre gli investigatori cercano di chiarire cosa sia successo.

Il giallo sempre Se l'interesse per il giallo e i fatti di sangue c'è sempre stato, adesso il crime sembra essere ossessione e intrattenimento insieme. Ma perché ci piace tanto guardare il crime? Gli scienziati parlano di meccanismi legati all’evoluzione, gli psicologi citano Freud e il perturbante, qualcosa di orribile e familiare insieme, che dovrebbe restare nascosto e invece affiora. L'avvio è tutto dedicato a Garlasco perché, spiega Giacomo Galanti, «ne parlano tutti a tutte le ore, anche i programmi che non si occupano abitualmente di cronaca nera». Ricorda le parole di Corrado Augias: «La gente resta incollata fino a quando non sa come fa a finire». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - «Ma secondo lei chi è stato?». Perché non sappiamo resistere al true crime spiegato da due giornalisti e una criminologa

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La directora ejecutiva sale con un chico pobre; sin saber que es multimillonario;

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Una donna del Galles del Sud sostiene di aver vinto circa 15 milioni di euro alla lotteria britannica. Ma, purtroppo per lei, l'ha scoperto solo quando ormai il biglietto era finito nella spazzatura. Il tagliando sarebbe stato buttato per errore dalla madre dopo un pri x.com

Ma secondo lei chi è stato?I giornalisti Giacomo Galanti e Antonio Iovane e la criminologa Flaminia Bolzan hanno discusso in un incontro di MystFest a Cattolica di quella che sembra una ossessione italiana: la cronaca nera ... vanityfair.it