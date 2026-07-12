Lutto nel Marvel Universe | addio a Wai Ching Ho indimenticabile Madame Gao

Notizia in breve

È morta Wai Ching Ho, l’attrice che ha interpretato Madame Gao nelle serie Marvel. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali. Ho aveva 70 anni ed era nota per il suo ruolo nel Marvel Cinematic Universe. La sua carriera include anche apparizioni in diversi film e serie televisive. La scomparsa è stata annunciata senza dettagli sulle cause.