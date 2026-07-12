Lutto nel Marvel Universe | addio a Wai Ching Ho indimenticabile Madame Gao

Da universalmovies.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È morta Wai Ching Ho, l’attrice che ha interpretato Madame Gao nelle serie Marvel. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali. Ho aveva 70 anni ed era nota per il suo ruolo nel Marvel Cinematic Universe. La sua carriera include anche apparizioni in diversi film e serie televisive. La scomparsa è stata annunciata senza dettagli sulle cause.

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Il mondo del cinema e della televisione piange la scomparsa di una straordinaria interprete che ha impresso il proprio nome nella cultura pop contemporanea. Si è spenta all’età di 82 anni Wai Ching Ho, l’attrice originaria di Hong Kong nota a livello internazionale per la sua magnetica e spietata interpretazione della signora del crimine Madame Gao all’interno del Marvel Universe. La notizia del decesso, causato da un ictus, è stata confermata ufficialmente dai colleghi e co-protagonisti storici Peter Shinkoda e Judy Lei, e riportata poco fa dal the Hollywood Reporter. Con una carriera eclettica sviluppatasi per oltre quarant’anni tra... 🔗 Leggi su Universalmovies.it

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© Universalmovies.it - Lutto nel Marvel Universe: addio a Wai Ching Ho, indimenticabile Madame Gao
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