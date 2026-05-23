Musica in lutto addio a un vero mito! Indimenticabile quel successo

Notizia in breve

Il mondo della musica e dell’hip hop internazionale piange la scomparsa di Rob Base, rapper statunitense noto per il brano “It Takes Two” realizzato con DJ E-Z Rock. La canzone, uscita alla fine degli anni Ottanta, ha ottenuto un successo mondiale e ha lasciato un segno nel genere. La notizia della morte di Base ha suscitato molte reazioni tra artisti e fan. Non sono stati forniti dettagli sulle cause del decesso.