Musica in lutto addio a un vero mito! Indimenticabile quel successo

Da thesocialpost.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il mondo della musica e dell’hip hop internazionale piange la scomparsa di Rob Base, rapper statunitense noto per il brano “It Takes Two” realizzato con DJ E-Z Rock. La canzone, uscita alla fine degli anni Ottanta, ha ottenuto un successo mondiale e ha lasciato un segno nel genere. La notizia della morte di Base ha suscitato molte reazioni tra artisti e fan. Non sono stati forniti dettagli sulle cause del decesso.

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Il mondo della musica e dell’hip hop internazionale piange la scomparsa di Rob Base, rapper statunitense diventato celebre alla fine degli anni Ottanta grazie al successo mondiale “It Takes Two”, realizzato insieme a DJ E-Z Rock. L’artista è morto all’età di 59 anni dopo una battaglia contro il cancro affrontata con grande riservatezza e lontano dall’attenzione mediatica. La notizia della morte è stata diffusa attraverso un messaggio pubblicato sul profilo Instagram ufficiale del cantante. “Oggi condividiamo con il cuore spezzato la notizia che la leggenda dell’hip hop Rob Base è morto serenamente il 22 maggio 2026, circondato dalla famiglia dopo una battaglia privata contro il cancro”, si legge nel comunicato pubblicato sui social. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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