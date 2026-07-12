Lupo in città niente panico | Ecco le regole da seguire

Un lupo è stato avvistato tra i rifiuti in via di Barbiano, a Bologna. L'animale si aggira nella zona senza aver causato danni o incidenti, secondo quanto riferito. Le autorità hanno diffuso alcune linee guida per evitare situazioni di rischio, invitando i cittadini a non avvicinare l’animale e a segnalare eventuali incontri alle forze dell’ordine. Non sono stati registrati feriti o altri eventi correlati all’avvistamento.

Bologna, 12 luglio 2026 - Il lupo arrivato a pasteggiare tra i rifiuti in via di Barbiano a Bologna è il classico esempio di inosservanza delle buone pratiche di convivenza tra uomini e animali selvatici. “In quella foto l’elemento davvero fuori posto non è il lupo in sé, ma il fatto che abbia tra i denti un sacchetto di rifiuti”, fa notare il biologo Marco Galaverni, direttore scientifico del Wwf Italia. Rinnovata fino a fine anno l’ordinanza anti-lupo del Comune di Bologna. Dopo gli avvistamenti nel Parco di Villa Ghigi lo. Direttore, quello nel video è realmente un lupo? "Per poterne avere la certezza dovremmo verificare due elementi: la mascherina facciale di colore chiaro, e le bande scure sulle zampe anteriori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Husband fled on the wedding day; meeting again, she became the divorce lawyer he hired!

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