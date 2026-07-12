L’uomo con il cappello in città L’egittologo Hawass | La mia vita

Da lanazione.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 21, all’Auditorium di un hotel di Arezzo, Zahi Hawass, noto egittologo, terrà una conferenza sulle sue recenti scoperte archeologiche. Durante l’evento, verrà proiettato in anteprima il film intitolato “L’uomo con il cappello, la vita di Zahi Hawass”. La serata offre l’opportunità di ascoltare direttamente le sue testimonianze sulle ricerche in corso e di vedere le immagini della sua vita avventurosa.

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Questa sera alle 21 all’Auditorium dell’Hotel Etrusco ad Arezzo, Zahi Hawass il più importante egittologo al mondo parlerà delle sue ultime scoperte e proietterà in anteprima il film della sua vita avventurosa “L’uomo con il cappello, la vita di Zahi Hawass”. Già Ministro di Antichità e turismo in Egitto, è un ospite fisso de L’Isola del Libro rassegna che si svolge sulla terrazza di Fraternita. "E’ la seconda volta ad Arezzo, la decima all’Isola, sono orgoglioso di venire in Toscana, terra meravigliosa e ricca di storia - spiega Hawass - ho contribuito a far conoscere l’enorme patrimonio della mia nazione con la scoperta della città d’oro, le piramidi di Saqqara e le analisi genetiche sul faraone Tutankhamon. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - "L’uomo con il cappello" in città. L’egittologo Hawass: "La mia vita"
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