Questa sera alle 21 all’Auditorium dell’Hotel Etrusco ad Arezzo, Zahi Hawass il più importante egittologo al mondo parlerà delle sue ultime scoperte e proietterà in anteprima il film della sua vita avventurosa “L’uomo con il cappello, la vita di Zahi Hawass”. Già Ministro di Antichità e turismo in Egitto, è un ospite fisso de L’Isola del Libro rassegna che si svolge sulla terrazza di Fraternita. "E’ la seconda volta ad Arezzo, la decima all’Isola, sono orgoglioso di venire in Toscana, terra meravigliosa e ricca di storia - spiega Hawass - ho contribuito a far conoscere l’enorme patrimonio della mia nazione con la scoperta della città d’oro, le piramidi di Saqqara e le analisi genetiche sul faraone Tutankhamon. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "L’uomo con il cappello" in città. L’egittologo Hawass: "La mia vita"

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