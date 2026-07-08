Zahi Hawass l’egittologo domenica 12 luglio alle ore 21.00 ad Arezzo
La conferenza del noto egittologo prevista per domenica 12 luglio alle 21 si terrà in una sede diversa rispetto a quanto indicato sulla locandina. La modifica riguarda il luogo dell’evento, che non sarà più quello annunciato inizialmente. La comunicazione è stata resa nota dall’Associazione Culturale Isola del Libro, che ha aggiornato le informazioni sugli organizzatori. La data e l’orario dell’appuntamento rimangono invariati.
Arezzo, 8 luglio 2026 – Variazione della sede della conferenza del Prof. Zahi Hawas s – Domenica 12 luglio, ore 21.00. L'Associazione Culturale Isola del Libro informa gli organi di informazione che, contrariamente a quanto riportato nella locandina con il calendario degli eventi, la conferenza del Prof. Zahi Hawass, in programma domenica 12 luglio alle ore 21.00, non si svolgerà presso la Sala Vasariana. A causa dell'improvvisa indisponibilità della Sala - per motivi non dipendenti dalla volontà dell'organizzazione - l'evento è stato trasferito presso: Auditorium dell'Hotel Etrusco in Via Fleming, 39 – Arezzo L'orario dell'evento rimane invariato: inizio alle ore 21. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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