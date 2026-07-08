Zahi Hawass l’egittologo domenica 12 luglio alle ore 21.00 ad Arezzo

Notizia in breve

La conferenza del noto egittologo prevista per domenica 12 luglio alle 21 si terrà in una sede diversa rispetto a quanto indicato sulla locandina. La modifica riguarda il luogo dell’evento, che non sarà più quello annunciato inizialmente. La comunicazione è stata resa nota dall’Associazione Culturale Isola del Libro, che ha aggiornato le informazioni sugli organizzatori. La data e l’orario dell’appuntamento rimangono invariati.