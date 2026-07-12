Un ultraleggero è precipitato in Valtellina e il pilota ha confermato che si è trattato di un bird-strike. Secondo le sue dichiarazioni, l’incidente non sarebbe stato causato da un cedimento strutturale del cupolino, come suggeriscono gli investigatori dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo. La collisione con un corpo estraneo avrebbe provocato la perdita di controllo dell’aereo.

"È stato un bird-strike ". Non un cedimento strutturale del cupolino dell’aereo quindi, come sostengono gli investigatori dell’ Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, ma un impatto con un corpo estraneo. A ribadire che secondo lui si è trattato appunto di un caso di bird-strike, è Alberto Rodolfo Porto, il pilota italo-argentino di 59 anni e patron dell’azienda aeronautica Porto Aviation Group di Cremella, che il 25 febbraio 2025 è precipitato a Cino (in Valtellina) con il suo Risen Superveloce 916, un ultraleggero di sua progettazione e di sua produzione con cui stava tentando di mettere a segno il nuovo record mondiale di velocità. Sia lui, che la sua copilota, sono comunque sopravvissuti, poiché è entrato in funzione il paracudute di emergenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’ultraleggero precipitato in Valtellina. Il pilota ribadisce: è stato un bird-strike

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Bird strike durante il decollo, volo per Bruxelles costretto a rientrare in aeroportoQuesta mattina, poco dopo il decollo, un volo Ryanair partito dall’aeroporto d’Abruzzo in direzione di Bruxelles Charleroi è stato costretto a...

Schianto in aereo nei cieli di Cinò: “Non ci fu un bird-strike, il velivolo andava troppo veloce”Un ultraleggero si è schiantato nei cieli di Cino senza che siano stati trovati segni di collisione con un uccello.

Si parla di: L’ultraleggero precipitato in Valtellina. Il pilota ribadisce: è stato un bird-strike.

L’ultraleggero precipitato in Valtellina. Il pilota ribadisce: è stato un bird-strikeÈ stato un bird-strike. Non un cedimento strutturale del cupolino dell’aereo quindi, come sostengono gli investigatori dell’Agenzia nazionale ... ilgiorno.it

Ultraleggero precipita tra i boschi: due morti in ValtellinaTrovato il piccolo aereo da turismo biposto disperso da ieri e precipitato in una zona boschiva tra la Valtellina e la Valcamonica. Il pilota e l’altro passeggero a bordo, entrambi cittadini del ... affaritaliani.it