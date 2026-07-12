Luino | morto l’ex sindaco Vittorio Minelli guidò la città per un decennio
Vittorio Minelli, ex sindaco di Luino per dieci anni e successivamente presidente della Provincia, è deceduto. La sua morte è stata annunciata oggi, suscitando cordoglio nella comunità locale e tra le istituzioni della provincia. Minelli aveva ricoperto il ruolo di primo cittadino per un decennio, contribuendo alla gestione amministrativa del comune. La notizia è stata diffusa senza ulteriori dettagli sulle circostanze del decesso.
Luino, 12 luglio 2026 – La politica e la società civile varesine piangono Vittorio Minelli, sindaco di Luino per un decennio e, successivamente, presidente della Provincia. Era nato nel 1940. Esponente della Democrazia Cristiana, docente di professione, al suo nome si lega un periodo di notevole sviluppo per la città affacciata sul lago Maggiore. La carriera. Minelli entrò in consiglio comunale nel 1976, ricoprendo i ruoli di assessore alla Pubblica istruzione vicesindaco. Fu nominato sindaco – all’epoca non c’era l’elezione diretta del primo cittadino – nel 1980, venendo rieletto nel 1982 e nel 1988. Rimase alla guida della città fino al 1992, quando venne scelto come presidente dell’Amministrazione provinciale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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