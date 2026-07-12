Luino | morto l’ex sindaco Vittorio Minelli guidò la città per un decennio

Notizia in breve

Vittorio Minelli, ex sindaco di Luino per dieci anni e successivamente presidente della Provincia, è deceduto. La sua morte è stata annunciata oggi, suscitando cordoglio nella comunità locale e tra le istituzioni della provincia. Minelli aveva ricoperto il ruolo di primo cittadino per un decennio, contribuendo alla gestione amministrativa del comune. La notizia è stata diffusa senza ulteriori dettagli sulle circostanze del decesso.