Partiti i giochi per la sfida elettorale del decennio | tutti i nomi in lizza per il futuro sindaco di Forlì
Sono iniziati i preparativi per le prossime elezioni comunali a Forlì, con diversi candidati già annunciati e pronti a correre per la carica di sindaco. La campagna elettorale si svolge in un clima di attesa e partecipazione, con incontri pubblici e sondaggi che monitorano i possibili esiti. La competizione sarà tra più nomi riconosciuti nel panorama locale, con l’obiettivo di ottenere il supporto degli elettori.
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A chi sta gestendo campagne con partiti più piccoli, posso dire che il Dual-Classing ha funzionato molto bene per me reddit
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