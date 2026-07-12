Oltre il 50% su un totale di 418 occupati. Valore della produzione a 19 milioni. La quota di persone svantaggiate occupate nelle lavorazioni industriali sale all’85%. Sono i numeri salienti del bilancio della cooperativa sociale L’Ovile che conferma alla presidenza Valerio Maramotti (foto) che sarà affiancato da un rinnovato cda di cui fanno parte Giorgio Borri, Isabella Cassinadri, Elisa Cocchi, Gemma Espinet, Gabriele Mariani, Giulia Marras, Emanuele Mussini e Giovanni Orlandini. Il rinnovo delle cariche è avvenuto nell’ambito dell’assemblea dei soci, che ha proceduto anche all’approvazione del bilancio 2025 della coop, chiuso con valori record sul piano occupazionale, sull’inclusione al lavoro di persone in condizioni di svantaggio e sul valore della produzione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’Ovile, Maramotti resta presidente. Cresce il valore della produzione

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