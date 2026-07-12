Un ragazzo di 16 anni è morto nella notte in un incidente con il motorino in via Narni a Terni. La notizia ha provocato dolore e lutto nella città e nella regione. La vittima viveva a Narni e l’incidente si è verificato tra sabato e domenica. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente. La comunità si è radunata per ricordare il giovane.

Terni, 12 luglio 2026 – Il dolore di una regione intera e di Narni, dove la vittima abitava: è una domenica di lutto e dolore dopo l’incidente mortale accaduto a Terni nella notte tra sabato e domenica in via Narni. Qui, un ragazzo di 16 anni, Lorenzo Serangeli, è morto in un incidente in motorino, dopo lo scontro tra il mezzo a due ruote su cui era in quel momento e un’auto. Accade a un incrocio: motorino e macchina si sono scontrati e il ragazzo è caduto a terra. Immediati sono stati i soccorsi, con l’automobilista che si è subito fermato e alcune persone che hanno dato l’allarme al 118. I soccorsi. Erano circa le due: l’arrivo dell’ambulanza e dell’automedica, poi le prime manovre rianimatorie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lorenzo, 16 anni, morto di notte in motorino: lo strazio di una città, “Il tuo sorriso ci accompagnerà sempre”

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